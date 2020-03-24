اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:31 م
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وزارة الاتصالات تكشف عن تأسيس 403 شركة في ثلاثة أشهر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:12 م
وزارة الاتصالات تكشف عن تأسيس 403 شركة في ثلاثة أشهر عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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كشف التقرير الربع سنوى للاداء الاقتصادى، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019 بلغت نحو 403 شركة مقارنة بـ 312 شركة تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018. 

وبلغت رؤوس الاموال لهذه الشركات 336.07 مليون خلال  الفترة يوليو - سبتمبر 2019،  مقارنة ب 329.311 مليون جنية خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018.
 
وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 515 نقطة خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 461 نقطة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018. 
 
وكان التقرير الشهرى للوزارة قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 ومقارنة ب 95.25 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 93.95 مليون اشتراك في نوفمبر 2018. 
 
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 بالمقارنة ب 38.67 مليون في أكتوبر 2019 و 34.37 في نوفمبر 2018. 
 
ووصل عدد مستخدمو ال "USB modem" لنحو 3.59 مليون في نوفمبر 2019 مقارنة ب 3.58 في أكتوبر 2019 و 3.23 مليون في نوفمبر 2018، ووصلت السعة الدولية للإنترنت إلى نحو 2665.70 مليار نبضة/ث في نوفمبر 2019 مقارنة ب2665.78 في أكتوبر 2019 و 2343.54 في نوفمبر 2018. 

وزارة الاتصالات

شركات التكنولوجيا

شركات الاتصالات

مؤشر الاتصالات بالبورصة

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