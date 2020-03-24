هيئة النقل العام: سيتم تعقيم الأتوبيسات للوقاية من انتشار فيروس كورونا

إبراهيم سعيد

قال المهندس رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إنه سيتم تغيير مواعيد العمل بأتوبيسات هيئة النقل العام لتتوافق مع قرار الحظر.

وأضاف رزق على خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أنه سيتم تعقيم أتوبيسات النقل العام للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هيئة النقل العام لديها 352 خط أتوبيس و22 جراجا على مستوى القاهرة الكبري، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكل قوة.

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء .

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض الدول القريبة منا لم تستطع السيطرة على الوباء وانتشر فيروس كورونا بها بشكل سريع وأصبح الموقف فيها فى منتهى الحرج، لافتًا إلى أن حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الخطوات الاستباقية طبقًا لتطور حجم انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى أن خطة الحكومة المصرية كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل، وتم تخطى المرحلة الأولى وهى أن الأعداد كانت بسيطة أقل من 100 حالة، وبمجرد زيادة الأعداد كانت بداية الخطوات الأخرى وهى تعليق المدارس ووقف الطيران لتخطى الأزمة، مؤكدًا أن الدولة كانت تأخذ كل تلك القرارات وهى تضع نصب أعينها المواطنين وفقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أن كل خطوات الحكومة تهدف لأمانة وسلامة المواطنين، موضحة أن الحكومة وجدت أنه يجب اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات الاحترازية، ومناشدًا المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية ومساعدة الحكومة فى تطبيق القرارات، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة لكى لا تلجأ لقرارات أكثر صعوبة، وتم مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين.