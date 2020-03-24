نقيب المحاميين: إغلاق مقر النقابة حتى 2 أبريل بسبب "كورونا"

ماجد تمراز

قال رجائي عطية، نقيب المحاميين، إنه قبل قرار رئاسة الوزاراء بحظر التجول في الشوارع وإغلاق المحلات ومنع أماكن التجمعات، أصدر قرار بوقف أنشطة النقابة وإغلاق أبواب النقاية أمام أعضائها، الأحد الماضى لمدة أسبوعين على أن تنتهي المدة يوم 2 أبريل المقبل، مؤكدا أن قراره لاقى استحسان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نقيب المحاميين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" الذى يذاع على قناة on، أنه بالفعل تم رصد حالات مصابة بفيروس كورونا المُستجد بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، وانتقد الأخبار التى يتم تداولها على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد نجاحه فى انتخابات نقابة المحاميين، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتمل شائعات أو تأويل للأخبار والأحداث لما تمر به البلاد من أزمة عصيبة في مواجهة فيروس كورونا.

وكان عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، قد أعلن أنه تم التأكد من إصابة محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم حجزه هو زوجته و أولاده الثلاث ووالدته بمستشفي الحميات فى الأسكندرية.

وكانت غرفة اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين بمقر النقابة،قد شهدت تواجد أعضاء من مجلس النقابة وعدد من المحامين، لتبادل التهاني والتبريكات في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.