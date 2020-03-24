نقيب التمريض: تعليق انعقاد الجمعية العمومية لأجل غير مُسمى لمواجهة كورونا

كتبت آية دعبس

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، تعليق انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء النقابة، والتى كان من المقرر لها الخميس 26 مارس 2020، لأجل غير مُسمى، حفاظا على سلامة أفراد هيئة التمريض، من عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك تفعيلا لقرار رئاسة مجلس الوزراء التى تدعو إلى الحد من التجمعات منعا لانتشار الفيروس.

يأتى ذلك بعدما، خاطبت نقيب التمريض، المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب منح إجازة للممرضات الحوامل، والحالات المرضية للأمراض المزمنة منهم، ومن لديهم أطفال، حفاظا عليهم وعلى أولادهم، من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النقابة تلقت العديد من طلبات أفراد هيئة التمريض، بشمول قرارات مجلس الوزراء لهم مراعاة لظروفهم.

وأشارت نقيب التمريض، أن أفراد هيئة التمريض يبذلون جهد كبير خلال فى الأزمة الحالية، أو خلال المشاركة فى المبادرات الرئاسية المختلفة، والحملات القومية لحماية المجتمع من تفشى الأمراض، لافته إلى أن بعض الممرضات لديهم أطفال ولا يوجد حضانات لهم، مما يعرضهم لعدم الأمان.

كما خاطبت نقيب التمريض، أيضا، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لطلب توجيه رسالة أو بيان عن أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، دعما معنويا لهم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، ولتشجيعهم وإعطائهم شحنة إيجابية أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن أفراد هيئة التمريض، يؤدون دور وواجب وطنى، لحماية الأطفال والمجتمع من الأمراض، وأنهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن المصرى، والأكثر عرضه للعدوى أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا.

فى سياق مُتصل، خاطبت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعمل خطبة عن أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، دعما معنويا، وتقديرا لهم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لتشجيعهم أثناء عملهم.