اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التمريض: تعليق انعقاد الجمعية العمومية لأجل غير مُسمى لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:11 ص
نقيب التمريض: تعليق انعقاد الجمعية العمومية لأجل غير مُسمى لمواجهة كورونا الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، تعليق انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء النقابة، والتى كان من المقرر لها الخميس 26 مارس 2020، لأجل غير مُسمى، حفاظا على سلامة أفراد هيئة التمريض، من عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك تفعيلا لقرار رئاسة مجلس الوزراء التى تدعو إلى الحد من التجمعات منعا لانتشار الفيروس.
 
يأتى ذلك بعدما، خاطبت نقيب التمريض، المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب منح إجازة للممرضات الحوامل، والحالات المرضية للأمراض المزمنة منهم، ومن لديهم أطفال، حفاظا عليهم وعلى أولادهم، من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النقابة تلقت العديد من طلبات أفراد هيئة التمريض، بشمول قرارات مجلس الوزراء لهم مراعاة لظروفهم.
 
وأشارت نقيب التمريض، أن أفراد هيئة التمريض يبذلون جهد كبير خلال فى الأزمة الحالية، أو خلال المشاركة فى المبادرات الرئاسية المختلفة، والحملات القومية لحماية المجتمع من تفشى الأمراض، لافته إلى أن بعض الممرضات لديهم أطفال ولا يوجد حضانات لهم، مما يعرضهم لعدم الأمان.
 
كما خاطبت نقيب التمريض، أيضا، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لطلب توجيه رسالة أو بيان عن أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، دعما معنويا لهم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، ولتشجيعهم وإعطائهم شحنة إيجابية أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا.
 
ولفتت إلى أن أفراد هيئة التمريض، يؤدون دور وواجب وطنى، لحماية الأطفال والمجتمع من الأمراض، وأنهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن المصرى، والأكثر عرضه للعدوى أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا.
 
فى سياق مُتصل، خاطبت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعمل خطبة عن أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، دعما معنويا، وتقديرا لهم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لتشجيعهم أثناء عملهم.

نقيب التمريض

عمومية التمريض

نقابة التمريض

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة