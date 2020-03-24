نقل وزير مغربى إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد

كتب: أحمد جمعة

نقلت السلطات المغربية وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، المصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد إلى المستشفى، عقب عودته من مهام رسمية فى دول أوروبية.

وقال موقع هسبريس المغربى إن نقل الوزير المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، المصاب منذ 14 مارس الجارى، إلى المستشفى جاء بهدف إجراء الفحوصات الطبية الضرورية.

كانت وزارة الصحة المغربية قد أكدت في بيان صحفى سابق أن الأعراض التي برزت على الوزير بسيطة ولا تدعو إلى القلق، وإمتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بُعد.

وفِي هذا الصدد، قال أحد مستشاري سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن ما نُشر عن الحالة الصحية للوزير اعمارة فيه تهويل وتضخيم وغير صحيح، مضيفا: "تواصلت مع الوزير أكد أنه بخير، ولله الحمد".