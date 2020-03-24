نقابة المعلمين تبدأ إجازة حتى 3 إبريل وغلق مقراتها بكافة المحافظات للتعقيم

كتبت آية دعبس

قرر خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، منح العاملين بنقابة المهن التعليمية إجازة بدءًا من اليوم الثلاثاء، 24 مارس 2020، حتى 3 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يسرى على النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك تماشيًا مع إجراءات الحكومة المصرية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم وجود تجمعات.

وأوضح الزناتى، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الثلاثاء، أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيمًا شاملًا خلال فترة الإجازة ضمن إجراءات الحماية والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المعلمين والموظفين بالنقابة، مشددا ضرورة تكاتف قوى الشعب مع مؤسسات الدولة والحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.

وواصلت نقابة المهن التعليمية، جهودها في تطهير المدارس لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد19، حيث شاركت بحملة تطهير للمدارس والمنشآت التعليمية بالتبين قادها أعضاء هيئة المكتب بالنقابة العامة، وأسفرت أعمال الحملة عن تطهير عدد من المباني والمنشآت التعليمية بالقاهرة والجيزة، وتطهير مبانى النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان،ومجمع مدارس الدكتور محمد علي محجوب الابتدائى والإعدادى.

من جهته، قال سيد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان إن أعمال تطهير المدارس مستمرة تنفيذا لتعليمات نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، وأشاد سيد علي بالدور الذي لعبه الدكتور شريف محمد رشاد مدير عام إدارة التبين التعليمية، ومحمد السيد وكيل الإدارة لتعاونهم مع الحملة وتيسير كافة الأمور لتقوم الحملة بأعمالها على النحو الأكمل، مشيرا إلى أن عملية التطهير والتعقيم تشمل جميع المدارس على مستوى المحافظة، وسوف تستمر طوال فترة تعليق الدراسة وذلك من اجل حماية ابنائنا الطلاب، وعودتهم مرة اخرى الى المدارس.