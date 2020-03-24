اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:47 م
خالد صلاح
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نتنياهو يحذر من إمكانية إصابة مليون إسرائيلى بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:09 م
نتنياهو يحذر من إمكانية إصابة مليون إسرائيلى بفيروس كورونا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
أ ش أ

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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يصيب مليون إسرائيلى، وقال نتنياهو -خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء- إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.
 
وتابع "لهذا السبب نعمل على تشديد القيود على السكان".. مستشهدًا بتصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ حذرت من أن 60% إلى 70% من السكان قد يصابوا بفيروس كورونا.
 
من جهته، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان-توف، من أن إسرائيل قد تتعرض لوضع حرج مشابه لإيطاليا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة، متوقعًا ارتفاع عدد مصابى كورونا الذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعى إلى المئات فى غضون أسبوع وقد يصل عددهم لآلاف.
 
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيليةن اليوم وجود 1656 حالة مصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل حتى الآن.
 
 

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