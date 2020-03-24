نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة ويضبط سائق بالرى لتخلصه من المخلفات بالمصرف

قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بجولة مساء أمس، يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا فى قرية الهياتهم بمركز المحلة، وأمر نائب المحافظ بفض عدد من الافراح بالقرية منعا للزحام وحفاظا على سلامة المواطنين ، كما كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الخماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.
وأثناء جولته ، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بالقاء القمامة بأحد المصارف علي طريق الهياتم ، وعلي الفور امر برفع القمامة واتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط احد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء علي الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ علي الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الاجراءت القانونية، مؤكدا علي انه لاتهاون مع اي مخالفات تضر بالصالح العام.
وأشاد "عطا" بوعي أصحاب المحلات والتزامهم بقرار الدولة بالغلق في الساعه السابعة مما يعكس نجاح حملات التوعية التى اطلقتها المحافظة لتعزيز الإجراءات الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا.
وكان شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة أفراح أو مناسبات بقاعات الأفراح، حيث تم المرور على شوارع البحر، و23 يوليو، و سعد زغلون، ميدان بسيسة، شارع محب، شارع الملجأ، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، ميدان المحطة، شارع الرجبي، شارع طلعت حرب، منطقة الرجبي، طريق كفر الشيخ، وشارع الجلاء، شارع البهلوان، شارع شكري القوتلي، وتم تحرير 17 محضرا عدم حمل شهادة صحية، و7محاضر نظافة، وتطهير سوق ميدان بسيسة، وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الرجبي وأخذ التعهد عليه بعدم فض الشمع، وغلق محل حلاق بشارع العريان من شارع على أبو جبر بمنطقة رجب القاضي وتطهير المحل.
كما تم المرور على شوارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بنطاق حي ثان المحلة، وتم رفع الاشغالات الموجودة بشارع الجمهورية العمومي، ومصادرة 16حجر شيشة، وغلق 3مراكز دروس خصوصية ومطعم و2مقهي بقرية بلقينا مركز المحلة، وغلق قاعتي افراح، و3حضانات.
كما تم غلق 3 كافيهات و2 محل بقالة بقرية الجابرية، وغلق مطعم بقرية شبرابابل، وغلق 3 محلات فطير بقرية ميت الليت هاشم.
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة
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