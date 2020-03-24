نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة ويضبط سائق بالرى لتخلصه من المخلفات بالمصرف

كما تم المرور على شوارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بنطاق حي ثان المحلة، وتم رفع الاشغالات الموجودة بشارع الجمهورية العمومي، ومصادرة 16حجر شيشة، وغلق 3مراكز دروس خصوصية ومطعم و2مقهي بقرية بلقينا مركز المحلة، وغلق قاعتي افراح، و3حضانات.

كما تم غلق 3 كافيهات و2 محل بقالة بقرية الجابرية، وغلق مطعم بقرية شبرابابل، وغلق 3 محلات فطير بقرية ميت الليت هاشم.