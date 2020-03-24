اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة ويضبط سائق بالرى لتخلصه من المخلفات بالمصرف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة ويضبط سائق بالرى لتخلصه من المخلفات بالمصرف نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بجولة مساء أمس، يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا فى قرية الهياتهم بمركز المحلة، وأمر نائب المحافظ بفض عدد من الافراح بالقرية منعا للزحام وحفاظا على سلامة المواطنين ، كما كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الخماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.

وأثناء جولته ، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بالقاء القمامة بأحد المصارف علي طريق الهياتم ، وعلي الفور امر برفع القمامة واتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط احد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء  علي الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ علي الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الاجراءت القانونية، مؤكدا علي انه لاتهاون مع اي مخالفات تضر بالصالح العام.
 
وأشاد "عطا" بوعي أصحاب المحلات والتزامهم بقرار الدولة  بالغلق في الساعه السابعة مما يعكس نجاح حملات التوعية التى اطلقتها المحافظة لتعزيز الإجراءات الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا.
 
وكان شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة أفراح أو مناسبات بقاعات الأفراح، حيث تم المرور على شوارع البحر، و23 يوليو، و سعد زغلون، ميدان بسيسة، شارع محب، شارع الملجأ، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، ميدان المحطة، شارع الرجبي، شارع طلعت حرب، منطقة الرجبي، طريق كفر الشيخ، وشارع  الجلاء، شارع البهلوان، شارع شكري القوتلي، وتم تحرير 17 محضرا عدم حمل شهادة صحية، و7محاضر نظافة، وتطهير سوق ميدان بسيسة، وتشميع  سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الرجبي وأخذ التعهد عليه بعدم فض الشمع، وغلق محل حلاق بشارع العريان من شارع على أبو جبر بمنطقة رجب القاضي وتطهير المحل.

كما تم المرور على شوارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بنطاق حي ثان المحلة، وتم رفع الاشغالات الموجودة بشارع الجمهورية العمومي، ومصادرة 16حجر شيشة، وغلق 3مراكز دروس خصوصية ومطعم و2مقهي بقرية بلقينا مركز المحلة، وغلق قاعتي افراح، و3حضانات.

كما تم غلق 3 كافيهات و2 محل بقالة بقرية الجابرية، وغلق مطعم بقرية شبرابابل، وغلق 3 محلات فطير بقرية ميت الليت هاشم.

نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة (1)
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة 
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة (2)
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة 
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة (3)
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة (4)
نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة 

اخبار مصريه

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

نائب محافظ الغربية

المحله

رئيس مدينة المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة