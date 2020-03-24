اليوم السابع
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نائب الرئيس الأمريكى: لا نية لإغلاق كامل فى البلاد بسبب كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:10 م
نائب الرئيس الأمريكى: لا نية لإغلاق كامل فى البلاد بسبب كورونا
كتبت: نهال طارق

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى إن البيت الأبيض لا يفكر في إغلاق البلاد أو البقاء في المنزل وسط ازمة انتشار وباء كورونا.

وأضاف بنس ردا على سؤال أالمشاهدين خلال المقابلة التي تجريها فوكس نيوز الاخبارية : "يمكنني أن أخبرك أنه في أي وقت لم تناقش فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا ما يسميه البعض إغلاقًا على مستوى البلاد ، أو كما تصف الإقامة في المنزل".

وتابع: "ما قمنا به هو نشر إرشادات الرئيس حول التعامل مع الفيروس لمدة 15 يومًا لإبطاء الانتشار، وهذا ما نعتقد أنه يجب على كل أمريكي أن يفعله لأننا نعتقد أن لدينا فرصة للحد بشكل كبير من انتشار كورونا"

وفقا لفوكس نيوز نفذت بعض الولايات الأمريكية مثل نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وكونيتيكت وإلينوي أوامر "البقاء في المنزل" وهي تدابير يقول بنس إن البيت الأبيض يدعمها.

وقال بنس ، "دعني أقول ، بما أن ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي وبالطبع نيويورك وأماكن أخرى اتخذت إجراءات قوية ، فأنا والرئيس ترامب ندعم تمامًا قرارات المسؤولين في الولاية والمسؤولين المحليين التي قد تكون أقوى من ذلك"

وأوصت الإرشادات بأن كبار السن ومن يعانون من حالات صحية مزمنة عليهم البقاء في المنزل وعدم الاختلاط.

كما أوصى المسؤولون بأن يعزل عدد كبير من السكان أنفسهم ويتجنب الجميع التجمعات أو المجموعات الاجتماعية لأكثر من 10 أشخاص، وقالوا أيضا أنه يجب على الأمريكيين العمل من منازلهم إن أمكن.

يذكر ان  دونالد ترامب أعلن حالة الطوارئ الوطنية ، وأصدر حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد أوامر تنفيذية تحث السكان على البقاء في منازلهم.

سجلت الولايات المتحدة حتى منتصف اليوم الثلاثاء  ما لا يقل عن 46800 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا كما تسبب بوفاة ما يقرب من 600 شخص في الولايات المتحدة.

 

 


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