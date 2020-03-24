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ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:11 م
ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد.. صور ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرت هيئة ميناء الإسكندرية، تعقيما لسفينة قادمة من روسيا على متنها عربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وذلك للتأكد من تعقيمها ضمن الإجراءات المشددة التي تتخذها هيئة ميناء الإسكندرية لحماية الوطن من فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة النقل استقبال ميناء الإسكندرية اليوم العربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، حيث تأتي الصفقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليا في روسيا وسيتم توريدها إلى مصر خلال يونيو القادم، وذلك بعد انتهاء هيئة السكك الحديدية من إجراء تجارب التشغيل على الشبكة للعربة النموذج خاصة أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري والتمويلي للصفقة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقاً للجدول الزمني وبمعدل 35 عربة شهريا، مضيفا أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة  و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وأن الوزارة تعمل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي.

ولفت إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وأن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل العربة وتم تعقيم العربة والارصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.

ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد (2)
 
 
ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد (3)
 
ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد (1)
 

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