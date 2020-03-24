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موديز: صناديق التقاعد العامة الأمريكية تواجه خسائر بتريليون دولار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:06 م
موديز: صناديق التقاعد العامة الأمريكية تواجه خسائر بتريليون دولار وكالة موديز للتصنيف الائتمانى
رويترز

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قالت موديز، اليوم الثلاثاء، إن انهيار السوق والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا أفضت إلى خسائر استثمارية بنحو تريليون دولار لصناديق التقاعد العامة الأمريكية، وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن الصناديق تواجه خسائر استثمارية بنحو 21 بالمئة فى المتوسط للسنة المالية التى تنتهى فى 30 يونيو ، بناء على وضع مؤشرات الأسواق فى 20 مارس.
 
نال انتشار كوفيد-19، المرض الذى يسببه الفيروس، والإغلاقات العامة التى أعلنتها الحكومة بعدد من الولايات من أسواق الأسهم، حيث محا المؤشر داو جونز الصناعى مكاسب ثلاث سنوات فى شهر واحد.
 
وقال توم آرون، نائب رئيس موديز، فى بيان "ما لم يحدث انتعاش درامى لأسواق الاستثمار، فإن خسائر استثمارات التقاعد فى 2020 ستكون نقطة تحول مهمة."
 
وبحسب موديز، ما لم يجر تعويض خسائر الاستثمار، فإن الحكومات قد تواجه زيادة بنحو 60 بالمئة فى مساهمات التقاعد للسنة المالية 2021 من أجل الحيلولة دون تنامى الالتزامات غير الممولة.
 

امريكا

البورصه الامريكيه

صناديق التقاعد العامه الامريكيه

الاقتصاد الامريكى

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