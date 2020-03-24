اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ممثل الصحة العالمية: مصر أخذت إجراءات تدريجية بطريقة علمية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:47 م
ممثل الصحة العالمية: مصر أخذت إجراءات تدريجية بطريقة علمية لمواجهة كورونا جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن وباء فيروس كورونا  كان انتشاره محدود في الصين في البداية والاصابات انتشرت بشكل سريع خارج الصين وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية التشديد على العديد من الدول الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذا الوباء.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، قائلا:"أعطينا توصية هامة جدا للبلدان التي انتشر وظهر فيها الفيروس بضرورة وجود ابتعاد مجتمعى وتطبيق وسائل الوقاية والابتعاد الجسدى بين الأشخاص الذى يجعل الفيروس يتنقل بسرعة ".

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الاجرءات التي اتخذتها مصر من حظر تجوال جزئى  ومتابعة تطور الإصابات في مصر وظهورها بدء من السياح الموجديدن على الباخرة بالأقصر ومتابعة المخالطين ، قائلا:"مصر اخذت إجراءات تدريجيا بطريقة علمية لمواجهة كورونا"

 


جون جبور

الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: العلاج الوقائى للسل يوقف ظهور المرض وينقذ أرواح الملايين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:43 م

رسائل منظمة الصحة العالمية للمجتمع الدولى.. توقعات بزيادة الوفيات جراء الفيروس.. أمريكا ستكون مركز انتشار الوباء بالعالم بسبب تسارع عدد الإصابات.. بارقة أمل فى إيطاليا.. و85% من حالات الإصابة بأوروبا وواشنطن

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 م

الصحة العالمية: اليمن خالٍ من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:11 م

"الصحة العالمية" لمواطنى الدول العربية: اتبعوا إرشادات حكومتكم والتزموا بيوتكم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة