اليوم السابع
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ممثل الصحة العالمية: ابعدوا عن الشيشة مناخ مناسب لانتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:49 م
ممثل الصحة العالمية: ابعدوا عن الشيشة مناخ مناسب لانتشار فيروس كورونا جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
كتب محمود راغب

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قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه على الشباب أن ينتبه حتى لا يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على  الشباب ضرورة الإبتعاد عن التدخين خصوصا الشيشة .

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن التدخين يضعف الرئتين ويسهل الإصابة بفيروس كورونا ، وأن التدخين أساس كل مرض مزمن، قائلا:" الشيشة خطر على صحة الإنسان ومناخ مناسب لانتشار الفيروسات".

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى ضرورة اعتماد نظام غذائى صحى لتقوية المناعة، قائلا:" لابد من الاعتماد على غذاء صحى سليم وممارسة الرياضة لمواجهة فيروس كورونا" .

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن التجارب السريرية هي التي تثبت مدى كفاءة العلاج لأى فيروس وهى تحتاج لوقت طويل، مؤكدا أنه لا يوجد أي إثبات أن ارتفاع درجة الحرارة تؤدى لإنحسار فيروس كورونا .

 

 


جون جبور

الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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