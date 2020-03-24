مقرر البرلمان الأوروبى يدعو تركيا للإفراج عن الصحفيين والمحامين والناشطين

كتب مصطفى عنبر

دعا مقرر البرلمان الأوروبي لتركيا، ناتشو سانشيز عمر، الحكومة التركية إلى إطلاق سراح مئات الصحفيين و المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وذلك ضمن مشروع قانون العفو الجديد الذي تمت صياغته في ظل المخاوف المتصاعدة لانتشار فيروس كورونا بين السجناء، وذلك وفقا لموقع تركيش منيت.

وبحسب الموقع، تخطط الحكومة التركية لإصدار قرارات عفو للإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء ووقف انتشار المرض في السجون.

من جهة أخرى ، صرح أستاذ الاقتصاد التركى أونور باشر لموقع دويتش فيله التركي ، أمس الاثنين ، أنه من المتوقع أن يصاب ما لا يقل عن 32 مليون شخص في تركيا بفيروس كورونا.

وقال باشر الأستاذ في جامعة ميشيجان إن 32 مليون مصاب يعني ما بين 150 و600 ألف حالة وفاة.

وأضاف باشر إن البيانات تشير إلى أن 1.6 مليون شخص سوف يحتاجون إلى دخول المستشفى في تركيا، مع وجود ما لا يقل عن 640 ألف شخص بحاجة إلى وحدات العناية المركزة. وقال: "لا يوجد الآن سوى حوالي 40 ألف سرير في وحدات العناية المركزة".

أكد باشر إنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من أجهزة التنفس للمرضى الذين يحتاجون إليها، فإن معدلات الوفيات ترتفع إلى 90 بالمائة. ويقدر الأستاذ، الذي يتمحور عمله حول الأنظمة الصحية، أن حوالي 320 ألف مريض في تركيا سوف يحتاجون إلى أجهزة تنفس أثناء علاجهم.

ومنذ الإعلان عن الحالة الأولى بشكل رسمي في 11 مارس، أكدت السلطات التركية 1236 حالة إصابة و 30 حالة وفاة.