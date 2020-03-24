مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كتب محمود حسين

طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كافة المحافظين بفرض غرامات علي المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة والمحددة من الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال "العادلي"، ل"اليوم السابع"، إن أى مواطن متخاذل أو مستهتر يعرض حياة الآخرين للخطر، وهذا أمر غير مقبول في هذه الظروف الصعبة، مطالبا كل الأجهزة المحلية بتشديد الرقابة وفي حالة ضبط أي مخالفات للإجراءات والقرارات والتدابير التي اتخذتها الدولة، يتم فرض غرامات كبيرة علي المخالفين، خاصة بالنسبة للتجمعات وتقديم الشيشة بالمقاهي وإقامة الأسواق والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات والتكدس، لأن هذا الوباء بات يهدد العالم كله، وسريع الانتشار والعدوى.

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، جميع المواطنين إلي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم النزول والخروج من المنزل إلا للضرورة القصوي، والإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات لقرارات الدولة والتدابير الاحترازية، ومنها قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي بعد السادسة مساء، باستثناء المخابز والصيدليات ومحال السوبر ماركت، وقرار منع تقديم الشيشة في المقاهي، وغيرها.

وأشار النائب همام العادلي، إلي أن تكاتف الشعب مع الحكومة في هذه الفترة العصيبة أمر ضروري لتجاوز هذه المحنة، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها.