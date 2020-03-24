مصرع مواطن وإصابة 15 آخرين فى إصطدام ميكروباص بسيارة نقل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى مواطن مصرعه وأصيب 15 آخرين فى حادث إصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل نتيجة السرعة الزائدة، وذلك على الطريق الزراعى الشرقى أمام مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الأقصر العام ومستشفى أرمنت التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق الميكروباص الذى نجا من الحادث دون إصابات وتم إقتياده لديوان مركز شرطة الأقصر للتحقيق معه، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل مواد غذائية أسفل كوبرى بالطريق الزراعى الشرقى بمنطقة البياضية، مما أسفر عن وفاة مواطن "عبد الرؤوف.ع.م" 54 سنة من قرية النجوع بحرى بإسنا، و15 مواطن آخرين وهم كل من "عبد الناصر.ع.ح" 51 سنة، و"حسن.ا.ا" 40 سنة، و"عبد السلام.م.ع" 61 سنة، و"عبد الهادى.م.ك" 32 سنة، و"بها.م.أ" 49 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر العام، وإصابة كل من ""عيد.م.أ" 35 سنة، و"محمد.ح.ا" 30 سنة، و"خالد.م.أ" 24 سنة، و"بسطاوى.م.أ" 25 سنة، و"باتعة.أ.ع" 41 سنة، و"عبد الله.ص.أ" 15 سنة، و"نجاح.أ.م" 53 سنة، و"عيد.ب.ت" 65 سنة، و"أحمد.م.أ" 25 سنة، و"أحمد.م.ا" 25 سنة، وتم نقلهم لمستشفى أرمنت التخصصة لتلقى الفحوصات الطبية اللازم وتلقى العلاج، كما تبين أن سائق السيارة الميكروباص تم ضبطه وهو دون إصابات، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كمية من المساعدات الغذائية المقدمة من لجنة تسويق السياحة الثقافية بقيادة الخبير السياحي محمد عثمان، وذلك كضيافه منه ودعماً لمستشفى العزل بمركز إسنا والطاقم الطبي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتعاون مع رجال المجتمع المدنى لتقديم الدعم لطاقم مستشفى إسنا الجديدة والنزلاء داخل المستشفى، وفي ظل ترابط المجتمع المدني وقطاع السياحة لدعم المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى التعافى تماماً والشفاء.



اصطدام سيارة ميكروباص بآخر نقل بالأقصر



جانب من الحادث المرورى بالأقصر



رئيس المدينة يتابع الحادث المرورى بالبياضية