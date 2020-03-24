مصرع سيدة وإصابة شخصين فى انهيار سقف عقار بإمبابة

كتب ـ عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، إثر انهيار سقف عقار عليهم بمساكن ناصر فى منطقة إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان ن ولم يتم العثور على اى اشخاص آخرين، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بسقوط سقف عقار على مواطنين فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم والحماية المدنية الى المكان، لمعرفة ملاباسات الواقعة، وجمع المعلومات، وتبين وقوع انهيار جزئى بالعقار أدى الى صرع سيدة وإصابة شخصان، ونقلوا الى المستشفى.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استاجوا لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.