مصادر: مقتل نحو 70 جنديا نيجيريا فى كمين نصبه متشددون فى شمال شرق البلاد

رويترز

قالت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر أمنى لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن نحو 70 جنديا نيجيريا قتلوا فى كمين نصبه متشددون إسلاميون فى ولاية بورنو فى شمال شرق البلاد، وقالت المصادر إن المهاجمين استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى فى الهجوم الذى وقع فى قرية جورجى مساء أمس الاثنين. ونقل الجنود المصابون إلى مايدوجورى عاصمة الولاية ونقلت جثامين القتلى إلى مستشفى مايمالارى العسكري.

وأكد المتحدث العسكرى صغير موسى، وقوع الهجوم لكنه اختلف مع تقديرات عدد القتلى من الجنود وأحجم عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.

ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين، وينشط فى المنطقة متشددون من جماعة بوكو حرام ومن تنظيم الدولة الإسلامية.