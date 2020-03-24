اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر: مقتل نحو 70 جنديا نيجيريا فى كمين نصبه متشددون فى شمال شرق البلاد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:06 م
مصادر: مقتل نحو 70 جنديا نيجيريا فى كمين نصبه متشددون فى شمال شرق البلاد جماعة بوكو حرام
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر أمنى لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن نحو 70 جنديا نيجيريا قتلوا فى كمين نصبه متشددون إسلاميون فى ولاية بورنو فى شمال شرق البلاد، وقالت المصادر إن المهاجمين استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى فى الهجوم الذى وقع فى قرية جورجى مساء أمس الاثنين. ونقل الجنود المصابون إلى مايدوجورى عاصمة الولاية ونقلت جثامين القتلى إلى مستشفى مايمالارى العسكري.
 
وأكد المتحدث العسكرى صغير موسى، وقوع الهجوم لكنه اختلف مع تقديرات عدد القتلى من الجنود وأحجم عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.
 
ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين، وينشط فى المنطقة متشددون من جماعة بوكو حرام ومن تنظيم الدولة الإسلامية.
 
 

نيجيريا

الجيش النيحيرى

بوكو حرام

جماعه بوكو حرام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيجر تعلن مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" الإرهابية ببحيرة تشاد

الجمعة، 20 مارس 2020 09:56 ص

مقتل 547 معلمًا ومعلمة فى هجمات بوكو حرام بنيجيريا منذ 2009

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:13 ص

مقتل 3 جنود وامرأة فى هجوم لجماعة بوكو حرام بجزيرة شوا التشادية

الجمعة، 31 يناير 2020 02:27 م

انسحاب قوات تشاد من نيجيريا بعد انتهاء مهمتها القتالية ضد عناصر بوكو حرام

السبت، 04 يناير 2020 09:34 م

مصرع 7 أشخاص فى غارة لعناصر بوكو حرام على قرية شمال شرق نيجيريا

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة