اليوم السابع
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مش بس الكحة والعطس.. الموبايل وعلب اللبن وزجاجات المياه تنقل فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:06 م
مش بس الكحة والعطس.. الموبايل وعلب اللبن وزجاجات المياه تنقل فيروس كورونا الموبايل طريقة تنقل عدوى كورونا
كتبت أمل علام

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كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC "، أن هناك طرقا أخرى غير الكحة والعطس من المصابين، تنقل العدوى بفيروس كورونا، مثل الموبايل، وعلب اللبن وزجاجات المياه وجميع الأسطح، والمواد الغذائية المعلبة من البقالة.

وقال المركز، ينتشر فيروس كورونا بشكل مثير للقلق بين البشر بسبب طبيعته المعدية، وقد فرض التهديد بانتشار المرض قيودًا على الأشخاص الذين يجعلونهم يقيمون في منازلهم باستثناء حالات الطوارئ، نظرًا لعزل الناس لأنفسهم الآن في منازلهم، ليتم التحكم في التفاعل بين البشر إلى حد ما، ولكن على الرغم من ذلك، يجب على الناس توخي الحذر بشأن طرق نقل العدوى، وكيفية تجنبها لمنع انتشار فيروس كورونا التاجي.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، الكثير من الناس يعتقدون أن الفيروسات تنتشر بشكل رئيسي من خلال الجو، أو عن طريق الاتصال المباشر مع المصابين، ولايعرفون أن البيئة تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في انتقال المرض، مثل الأسطح "المسامية وغير المسامية"، التي قد تتلوث بمسببات الأمراض، وتعمل كوسيلة لنقل الفيروس من شخص إلى آخر.

وقال المركز، عندما يكون الشخص مريضًا بفيروس كورونا، فإن إفرازات الجسم مثل السوائل الأنفية أو السعال أو اللعاب تنشر فيروس كورونا، حيث تخرج القطرات المصابة من الفم وتستقر على الأشياء الموجودة حولها، يعتمد بقاء الفيروسات على الأسطح على العديد من العوامل مثل الرطوبة، ودرجة الحرارة، و طبيعة الفيروس، ولكن عند لمس هذه الأسطح، فان الفيروس يدخل إلى الجسم ويسبب العدوى، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عبر علب اللبن التى تشتريها من السوبر ماركت.

 فيما يلي قائمة بالأفكار التي قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا وطرق تجنبها:

 1. علب اللبن..

من الجيد أن يتم تقليل خطر الخروج وسط تفشي الوباء، ومع ذلك، قد تحتوي عبوات الحليب التي يتم توصيلها يوميًا إلى المنازل على الفيروس وتزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا  لذلك، للحفاظ على السلامة، من الجيد أولاً غسل العبوة بالماء الجاري والمنظفات ثم استخدامها أو الاحتفاظ بها في الثلاجة.

 2. زجاجات المياه ..

من المهم الاحتفاظ بمخزون من المياه، ولكن قم بتطهيرها بالماء والصابون، واغسل يديك.

 3. البقالة..

 مهما كانت البقالة التي تشتريها، فقد تحتوي على فيروس كورونا، لأن الكثير من الناس قد لمسوا العبوات، ومن يدري، قد يكون بعضهم عليه فيروس كورونا لذلك، أثناء شراء البقالة، امنع نفسك من لمس عينيك أو فمك أو أنفك، أيضًا، ثم اغسل عبوات البقالة في الماء الجاري والمنظفات، لا تنس تغيير الملابس التى كنت تتسوق فيها واغسلها على الفور.

 4. الهواتف المحمولة" الموبايل"..

 وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد تعمل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا ،كوسيلة لمكافحة فيروسات التاجية، لذلك، يجب مسح الغطاء الخارجي للهواتف المحمولة باستخدام مطهر جيد لأنه قد يعرضك للفيروسات، يجب على الناس أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم أنه أثناء وجودهم بالخارج، قم بتقييد استخدام الهواتف، أو تجنب الاحتفاظ بها على أي سطح.


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