اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:29 م
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مساعدات بـ350 ألف جنيه لـ700 أسرة متضررة من السيول والأشد احتياجا بجنوب سيناء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:20 م
مساعدات بـ350 ألف جنيه لـ700 أسرة متضررة من السيول والأشد احتياجا بجنوب سيناء وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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صدق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مساعدات مالية من باب البر بوزارة الأوقاف على مبلغ 350 ألف جنيه لعدد 700 أسرة من الذين تضرروا من آثار السيول وفيروس كورونا والذين فقدوا أعمالهم والأسر أشد احتياجا بمحافظة جنوب سيناء بواقع 500 جنيه لكل أسرة فى إطار التنسيق ما بين وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء .

 وعلى الفور وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تعليماته لسكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير مديرية الأوقاف بإعداد كشوف لهذه الأسر على وجه السرعة مع اعداد البحوث الاجتماعية اللازمة لبعض الأسر على أن تصرف تلك المبالغ عن طريق الفيزا كارت لتوفير الراحة للمواطنين.

كما أنهت القوى العاملة بجنوب سيناء اجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة تحت اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث قرر وزير القوي العاملة صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم مستفيد ومسجل في إدارات العمالة غير المنتظمة.

 وقال محمد عبد الرحمن مدير القوى العاملة بجنوب سيناء سيتم صرف المنحة العدد 3644 عاملا غير منتظم ومسجل بإدارة العاملة لغير منتظمة بالقوى العاملة بجنوب سيناء والتابعة الشركات والمقاولون دخل المحافظة وتم استخراج كارنيه لهم بإجمالي مبلغ مليون و822الف جنية  تستحق الصرف من 29 مارس الجارى وحتى 27 أبريل ويتم صرفها من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية  وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة فإن وزارة القوي العاملة خصصت موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي

 

 


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