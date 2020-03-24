مرسيليا تعقد اتفاقا بنظام (BOT) بالتعاون مع OLP-Tech مصر وشركة ميجا ترونيك لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

وقعت مجموعة شركات مرسيليا خلال الأسبوع الماضي عقد بنظام BOT مع شركة OLP- Tech المجرية وشركة ميجا ترونك المصرية لتطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية النظيفة بمشروعاتها وتوليد 600 كيلو وات كخطة أولية في إحدى قرى المجموعة ( مرسيليا بيتش2) تمهيداً لتنفيذ خطة موسعة في مختلف قرى ومنتجعات مرسيليا السكنية والسياحية .

وقد صرح شريف حليو – رئيس مجلس إدارة المجموعة : أن ذلك التوقيع جاء من منطلق سعى مرسيليا لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة الشمسية المتجددة وتوليد طاقة كهربية نظيفة بصورة تحقق نتائج رشيدة في إستهلاك الموارد وتدعم توجهات الدولة المصرية والتي تسير بخطي ثابتة ومتطورة تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة وفقاً لرؤية مصر المستقبلية 2030 والتي من أهم قواعدها الأساسية تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات .

وقد استطعنا توقيع عقد تعاون مع شركتان متخصصة في مجال الطاقة الشمسية وحلول التحكم تمهيداً للتحول الكامل في مختلف قرى ومنتجعات مرسيليا لاستخدام الطاقة البديلة

ونخطط الوصول بتلك الطاقة إلى تقديم قرى نظيفة بنسبة 100% وليس فقط في الإنارات العامة للشوارع بداخل القرى ولكن استخدامها في الوحدات الخاصة بالملاك والمولات التجارية والأبراج الإدارية سواء في المشروعات السكنية أو السياحية.

كما صرح الدكتور شريف الصفطاوي – مساعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أن مشروعات الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة بمصر ، ولذلك حرصنا في مجموعة شركات مرسيليا على دعم خطط الدولة التنموية في تحقيق الاستدامة وسعينا في وضع سياسات إدارية وتنفيذية تدعم تلك التوجهات .

كما أضاف أن مرسيليا تعمل على العديد من المحاور في هذا النطاق النظيف ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب من خلال محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي فسعينا لتوفير حلولاً بديلة بعيدة عن استنزاف المياه الصالحة للشرب وقمنا بإعداد أنظمة إعادة تدوير ومعالجة لمياه الصرف وإعادة استخدامها مجدداً في مشروعات الزراعة المفتوحة " أعمال اللاند سكيب " والري بكافة قري ومنتجعات مرسيليا علاوة على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الانارة العامة بالقري والمنتجعات.

وقد شهدت مجموعة من مشروعات مرسيليا تنفيذ المرحلة الأولي من الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية في الانارة العامة بالشوارع في قرية بلوباي آسيا السخنة بالعين السخنة وقرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي كما شهدت نفس القريتين بالإضافة إلي مرسيليا علم الروم ريزورت ومرسيليا بيتش 2 إكتمال تنفيذ المرحلة الأولي من تحقيق الاكتفاء الذاتي لمياه الشرب من خلال محطات تحلية المياه

ومن المستهدف بنهاية عام 2020 أن تحقق مرسيليا المعادلة كاملة بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير الطاقة النظيفة في 7 من قراها ومنتجعاتها السياحية بالساحل الشمالي والعين السخنة بخطة توليد طاقة كهربية نظيفة تصل إلى 5 ميجا وات .

والجدير بالذكر أن تنفيذ خطط التنمية المستدامة في القري والمنتجعات السياحية سيزيد من القيمة الاستثمارية للقري ذاتها وللمستثمر بصورة مربحة للغاية سواء في الوقت الراهن أو في حالة الاستثمار طويل الأجل وعلى الصعيد العام فتنفيذ تلك الخطط سيكون لها تأثير إيجابي على حركة الاستثمار في مصر وستجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.