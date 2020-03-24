مدير مستشفى بنها الجامعى: تشغيل 5 أسانسيرات بمبنى الجراحة لخدمة المرضى

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، أن إدارة مستشفيات بنها الجامعية، تولى اهتماما كبيرا بصيانة وتشغيل كافة الأسانسيرات لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى ورعايتهم.

وأشار المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، فى تصريح خاص لليوم السابع، ان المستشفى بها 16 أسانسير يتم صيانتهم بصفة دورية لا تتخطى الأسبوع لتأكد من سلامتهم حرصا على المواطنين أو اطقم الأطباء والتمريض الذين يستقلونهم ، وانه لا يتم تشغيل اى أساسنير دون اعتماد عقد اتفاق مع شركة صيانة للحماية من اى حوادث أو طوارئء تعرض مستقلينة للخطر.

أوضح "عيسوي" أن المستشفى بصدد تشغيل 5 اسانسيرات جدد بمبنى الجراحة بالمستشفى بتكلفة 14 مليون جنيه، حيث خلال هذا الأسبوع يتم البدء التجريبى لهما ، وذلك عقب توقفهما منذ أكثر من عامين على حادث سقوط الأسانسير الخاص بمبنى الجراحة وأدى إلى وفاة عدد من الأشخاص الذين كانوا يستقلونة أثناء زيارة مرضاهم.

وأكد مدير مستشفى بنها الجامعى، ان هدف جميع العاملين بالمستشفى، هو خدمة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية والأدوية لهم بسهولة ويسر، منوها أن تلك الأسانسيرات ستقضى على أى حالة من التكدس داخل المستشفى وسهولة نقل المرضى خاصة خلال العمليات دون أى انتظار .

فى سياق أخر أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعى، أنه لا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية بالمستشفى، وأشار الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى، أن العمل يتم فى المستشفى على قدم وساق لتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى .

وتابع مدير المستشفى أنه لا صحة من نقص الواقيات الشخصية أو أى مستلزمات طبية بجانب أن المستشفى بدأت بالفعل بمشاركة ومساهمة بعض أفراد ومؤسسات من المجتمع المدنى بالتبرع للمستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لها طبقا للمواصفات اللازمة، كما أن المستشفى بكافة العاملين بها حريصة فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية جميع العاملين والمرضى والمترددين على المستشفيات.