محافـظ المنوفية : ضبط مخزن لتصنيع الكحول والمطهرات مجهولة المصدر

المنوفية - محمود شاكر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بتنظيم حملة تفتيشية بقرى المركز وبالتعاون مع مباحث التموين بشبين الكوم وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة .

ياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات المستلزمات الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت عن ضبط مخزن مخالف بقرية ميت العبسى لتصنيع وتعبئة الكحول والمطهرات وكذا أدوية مجهولة المصدر ، وتم مصادرة جميع المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المحافظة لضبط أى مخالفات أو ممارسات إحتكارية ، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وفى ظل تداعيات هذه الأزمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة التننفيذية والرقابية والإبلاغ عن أى مخالفات أو إستغلال من قبل التجار عن طريق غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لإتخاذ اللازم.

فيما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بالبدء في تنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع أي تداعيات لإنتشار فيروس كورونا وما يتبع ذلك من أثار.

حيث أصدر اليوم رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات منها حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة وكذا إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتي السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين ، وغلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً إلي السادسة صباح اليوم التالي والغلق الكامل أيام الجمعة والسبت ويستثني من ذلك المخابز والصيداليات والمحال البقالة والسوبر ماركت ، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والإقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل ، وغلق المقاهي والكافيتريات والنوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكافة الأنشطة الترفية بالمحافظة .

كما تضمن القرار تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين " الشهر العقاري ، المرور ، الأحوال المدنية ، تصاريح العمل ، الجوازات طول هذه المدة ويستثني من ذلك الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات ، مؤكداً علي إستمرار العمل بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمده 15 يوم إضافية ويستثنى من ذلك المستشفيات والعاملين بها ، وكذا تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات 15 يوم لمدة إضافية ، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدء بـ 4 الأف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات .

هذا وقد أشار محافظ المنوفية علي أن إتخاذ هذه الإجراءات تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان بما يضمن سلامة المواطنين وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن المنوفي ، كما ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ،مؤكداً علي ثقته البالغة في تجاوب المواطن المنوفي .