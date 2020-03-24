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محافظ كفر الشيخ يكشف كيف استولى مهندس زراعى وموظف على 6 طن تقاوى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:08 م
محافظ كفر الشيخ يكشف كيف استولى مهندس زراعى وموظف على 6 طن تقاوى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،تمكنت الحملات التموينية بالتعاون مع ضباط قسم مباحث التموين بمديرية  الأمن من فحص معلومة مفادها قيام مهندس زراعى وأمين عُهدة منفذ توزيع تقاوي الأرز بالاستيلاء على كمية قدرها 225 شيكارة تقاوي أرز  تزن 6 طن تقريبًا، والمحظور تداولها خارج المنافذ  الشرعية، حيث قام بنقلها الي أحد المخازن المُلحقة بمسكنه تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المحافظ،فى بيان له اليوم،بعد تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المذكور رفقة لجنة من ادارة مراقبة  التقاوي التابعة لوزارة الزراعة وضبطه وبحوزته 198 شيكارة تقاوي أرز من أجمالي 225 شيكارة عهدته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته لتلك الكمية بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه قام بالتصرف بالبيع في 27 شيكارة من أصل الكمية عهدته المُشار اليها، وتم التحفظ على المضبوطات، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،كما تمكنت الحملات التموينية  من ضبط سيارة محملة بطن دواجن نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كان من المُقرر إعادتها لأحد المجازر  لإعادة تجهيزها وتغليفها ثم طرحها في الأسواق ،تم التحفظ على الكمية، لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

يذكر أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، برئاسة أحمد إسماعيل، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازى.

 

 


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