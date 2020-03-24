اليوم السابع
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محافظ سوهاج: يقظة تامة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:09 م
محافظ سوهاج: يقظة تامة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء وإزالتها فورا، وتطبيق القانون بكل حزم وشدة.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية التنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

وفى وقت سابق أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 224 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط 261 مضبوطات متنوعة، وكميات من مواد غذائية فاسدة، خلال حملات تموين ومرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، خلال الأسبوع الماضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم ضبط 9 مخالفات بيئية لبعض الورش والمحلات خلال حملة مكبرة بقرية بنى حميل، مشيرا إلى تحرير 9 محاضر صحة متنوعة، وإعدام مواد غذائية منها 120 لتر مشروبات، و150 كيلو جرام آيس كريم مجهول المصدر، وتحرير 6 محاضر نظافة عامة لعدم وجود سلة مهملات، مشيرا إلى ضبط 31 مضبوطات متنوعة  في حملة مكبرة لرفع الإشغالات استهدفت شوارع "الجمهورية، والتحرير، وديوان الري، وخور الساحل، ومنطقة برج النحاس".

 

وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إنه تم ضبط 125 مخالفة مرافق بسوق مدينة ناصر خلال حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج خلال جولته الميدانية بالسوق .

وأشار عبد المنعم على عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تحرير 28محضر متنوع خلال حملة مكبرة للرقابة على الأسواق منها " 3 محاضر تموين جنح، و6محاضر صحة، و3 محاضر تموين متنوع، و8 محاضر بيئة، و 8 محاضر إشغالات"، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة.

 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مخالفات البناء

الاراضى الزراعية

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