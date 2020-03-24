اليوم السابع
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محافظ المنوفية: غلق منشأتين طبيتين بسرس الليان لمخالفتهما الاشتراطات الطبية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:01 م
محافظ المنوفية: غلق منشأتين طبيتين بسرس الليان لمخالفتهما الاشتراطات الطبية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق عيادة طبية خاصة للجلدية والتناسلية لمدة أسبوع، مشدداً على عدم إعادة التشغيل إلا بعد التأكد من تلافى المخالفات الواردة، وكذا غلق عيادة للأسنان بمدينة سرس الليان لعدم الترخيص ولمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية المذكورة، حيث تلاحظ وجود مخالفات عديدة منها عدم الفصل الأمن للنفايات الطبية الخطرة، وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى مع الأدوية متعددة الاستخدام، وكذا إيصالات توريد النفايات متباعدة ويتم التخلص منها بطريقة خاطئة وكذا وجود الآلات لحشو العصب محفوظة بشكل سيىء، وعدم إتباع اشتراطات مكافحة العدوى .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، موجها مدير المستشفي بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم  وذلك في إطار التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

واستمع المحافظ من مدير المستشفي عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التي قامت بها المستشفي استعدادا لاستقبال أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة، مضيفاً أنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفي لاستقبال أي حالة يتم اكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفي .

وأكد محافظ المنوفية أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً ، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التي تواجهه أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .

 

 


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