محافظ الفيوم يغلق 13 منشآة تجارية ورياضية خالفت قرارات الإجراءات الإحترازية

وشملت الجولة عدد من الميادين والشوارع بالقرى بمركزي الفيوم وإطسا، ورصد المحافظ خلال الجولة ملعب كرة قدم بمنطقة منشاة عبدالله التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، وأخر بقرية البرمكي بالفيوم، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق الملعبين وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنهما، كما رصد المحافظ قهوة بالعزب تعمل وتقدم الطلبات للجمهور بالمخالفة لقرار الغلق، كما تم غلق قهوة أخرى بمدينة الفيوم بواسطة لجان المتابعة الميدانية فضلاً عن غلق 10 محال ومقاهي شملت أحياء شرق وغرب والجون.

وفي مركز إطسا، رصد محافظ الفيوم ملعباً تقام عليه فعاليات في غير الاوقات المقررة طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشدداً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرار الغلق.

وناشد المحافظ، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكداً أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر كافة الجهود التنفيذية والشعبية فى التصدى للعدوى بالأمراض المختلفة ومنها فيروس كورونا.