اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:53 م
خالد صلاح
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محافظ الفيوم يطلق مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا" بمشاركة الجمعيات والأحزاب

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:33 م
محافظ الفيوم يطلق مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا" بمشاركة الجمعيات والأحزاب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الحالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إطلاق فعاليات مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
 
وأوضح محافظ الفيوم ، أن الهدف من المبادرة هو إحداث أثر مجتمعي واسع النطاق بمشاركة المجتمع المدني مع الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تضافر الجهود والعمل من خلال الفريق الواحد، ودمج كافة الإمكانات والاستغلال الأمثل لكافة المقومات لمواجهة انتشار المرض.
 
وأشار إلى أن المتطوعين في المبادرة سيعملون بأماكن تواجدهم بكافة المراكز  والقرى والكفور بالمحافظة، وتستهدف الحملة تكثيف التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والأسايب الوقائية، والنظافة العامة ووسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن مواجهة السلوكيات الخاطئة للمواطنين، وخاصةً التجمعات بالأسواق والمواقف ومكاتب البريد والبنوك ودوواين الوحدات المحلية.
 
وكشف المحافظ عن التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتوفير سيارات بيع المنظفات والمطهرات للمواطنين بأسعار مخفضة بمراكز المحافظة السته بداية من الغد.
 
وخلال المؤتمر أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة بدأت في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فور صدورها بشأن التصدى للعدوى من فيروس كورونا ويتم التعقيم الدورى لكافة المصالح الإدارية والمؤسسات الحكومية من خلال التعاون بين مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة فضلاً عن تعقيم المؤسسات الخاصة التى يرتادها المواطنون، كما يتم التعقيم بالميادين والشوارع بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال بعض الجهود الذاتية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (1)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (1)

 

اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (2)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (2)

 

اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (3)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (3)

 

اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (4)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم 
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (5)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (5)

 

اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (6)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (6)

 

اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (7)
اطلاق مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا بالفيوم (7)

 


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