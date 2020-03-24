محافظ الفيوم يطلق مبادرة "ايد واحدة ضد الكورونا" بمشاركة الجمعيات والأحزاب

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وأوضح محافظ الفيوم ، أن الهدف من المبادرة هو إحداث أثر مجتمعي واسع النطاق بمشاركة المجتمع المدني مع الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تضافر الجهود والعمل من خلال الفريق الواحد، ودمج كافة الإمكانات والاستغلال الأمثل لكافة المقومات لمواجهة انتشار المرض.

وأشار إلى أن المتطوعين في المبادرة سيعملون بأماكن تواجدهم بكافة المراكز والقرى والكفور بالمحافظة، وتستهدف الحملة تكثيف التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والأسايب الوقائية، والنظافة العامة ووسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن مواجهة السلوكيات الخاطئة للمواطنين، وخاصةً التجمعات بالأسواق والمواقف ومكاتب البريد والبنوك ودوواين الوحدات المحلية.

وكشف المحافظ عن التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتوفير سيارات بيع المنظفات والمطهرات للمواطنين بأسعار مخفضة بمراكز المحافظة السته بداية من الغد.

وخلال المؤتمر أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة بدأت في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فور صدورها بشأن التصدى للعدوى من فيروس كورونا ويتم التعقيم الدورى لكافة المصالح الإدارية والمؤسسات الحكومية من خلال التعاون بين مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة فضلاً عن تعقيم المؤسسات الخاصة التى يرتادها المواطنون، كما يتم التعقيم بالميادين والشوارع بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال بعض الجهود الذاتية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.