محافظ الشرقية: منحة إستثنائية بـ3 ملايين و782 ألف جنيه لـ7565 عاملا غير منتظم

وأكد محافظ الشرقية ان الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أعلن أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة، أن وزاة القوى العاملة قدمت حزمة من الاجراءات لرعاية المتضررين من مواجهة الفيروس والتصدي له شملت تقديم مبلغ 3.782.500 جنيه كمنحه مقرره لعدد 7565 عامل بقطاعي المقاولات التشييد والبناء، والزراعة ضمن العمالة غير المنتظمة وذلك بواقع 500 جنيه، لكل عامل يتم صرفهم من أي مكتب بريد اعتبارا من الأحد 29 مارس 2020 ولمدة شهر حفاظا علي استقرارهم الأسري والمجتمعي.

وأضاف وكيل مديرية القوي العاملة أن العمالة غير المنتظمة والتي تم حصرها خلال حملة"حماية"، عام 2018 والبالغ عددهم 55075 عامل والمستوفين شروط وضوابط العماله غير المنتظمة للاعمار السنية من 18-59 سنة، سيتم تحرير لهم شهادة أمان بواقع 500 جنيه لكل عامل خلال شهر أبريل القادم.

وأشار وكيل مديرية القوي العاملة، إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة فإن وزارة القوي العاملة خصصت موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه " www.manpower.gov.eg " حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي للوزارة .

وأكد المستشار العمالى مدحت الغمراوي، أن المديرية تولي كل الاهتمام بالعمالة الغير منتظمة، والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوصخ أن المديرية تقوم بالاتصال بالعامل عبر رقمة الهاتف له في قاعدة البيانات المسجلة، وتحدد له ميعاد للحضور منعا للتكدس وتوفير شهادة تأمينات " برنت تأمين " بأنه غير مؤمن علية، وصورة بطاقة وصورتين شخصيتان، والذي باحضارهم يتم اخطاره بأقرب مكتب بريد ليتسلم منها المنحة المقررة خلال اسبوع من تاريخ حضوره.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، مؤكدًا عدم الانسياق وراء الشائعات والوقوف صفًا واحدًا للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .