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محافظ السويس: بدء حملة تطهير فى الشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:19 م
محافظ السويس: بدء حملة تطهير فى الشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.. صور جانب من الحملة
السويس - السيد فلاح

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قاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بالمحافظة بدأها بشارع الجيش من أمام مزلقان المثلث، يرافقه دكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما شارك في الحملة اللواء حسن ترك، نائب مدير الامن  والعميد أيمن عبد الحميد رئيس المباحث والعميد محمد نبيل، مدير إدارة الحماية المدنية والعميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين والدكتور فيصل جودة، مدير عام الصحة واللواء عبد العظيم محمد، مدير عام المواقف والدكتور آسر حسن البنا، مدير عام الطب الوقائي والدكتورة سوزان جميل، مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الامراض وممثلي ادارة المرور وعزت الحنبوشي مساعد رئيس  رئيس الحي والمهندس محمد أمام مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين والجهات المعنية المشاركة في الحملة بمواجهة فيروس كورونا والمقدم عمروشاهين ممثل لمكتب المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ علي أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار  الفيروس، مؤكدًا أن السويس خالية من الفيروس ومطالبًا أهالي السويس البعد عن الشائعات ونشر الوعي الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي، مشيرًا إلي ضرورة مشاركة المجتمع المدني للتعاون في انجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ علي السويس نظيفة وخالية من الفيروس.

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (8)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

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