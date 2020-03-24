اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوقع غرامات مالية على شركات الجمع السكنى ببولاق والعجوزة لعدم التزامهم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:19 م
محافظ الجيزة يوقع غرامات مالية على شركات الجمع السكنى ببولاق والعجوزة لعدم التزامهم محافظ الجيزة خلال جولة ببولاق
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من شوارع العجوزة وبولاق الدكرور، لمتابعة أداء شركات الجمع السكنى، حيث استوقف محافظ الجيزة عدداً من مواطنى أحياء بولاق الدكرور والعجوزة لسماع  أراءهم لتقييم شركات الجمع السكنى وهل ينتظمون بالمرور المنزلى لجمع القمامة من المنزل للوقوف على أداء شركات الجمع السكنى.
 
واستكمل محافظ الجيزة جولته بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة لمتابعة اداء الشركات ميدانياً ومسار عملهم موجها بتوقيع غرامات مغلظة على عدداً من الشركات لعدم التزامها ببنود التعاقد بالجمع المنزلى مع التحفظ علي معدات اللودر للعديد من شركات الجمع لقيامهم باستخدامها فى اعمال النظافة بالشوارع الحديثة مما يؤثر على حالة الارصفة.
 
وتفقد المحافظ خلال الجولة شوارع العشرين والملكة وعبد العال 1 وعبد العال 2 والشوربجى وصفط اللبن وترعة الزمر وترعة المجنونة والطريق الأبيض ويمين طريق محور 26 يوليو والطريق الدائرى.
 
وخلال الجولة قرر المحافظ مجازة مسئولي النظافة بمنطقتي الصفطاوى وبشتيل بخصم 5 أيام لتدنى مستوى النظافة اعلى الطريق الدائرى، مؤكداً على ضرورة تفعيل غرامات إلقاء المخلفات بالشارع بالشكل الحازم وحصر أماكن تجمعات مخلفات الرتش لوضع خطة لرفعها خلال الفترة القادمة.
 
وشدد المحافظ على الشركات بعدم التراخى فى أعمال الجمع من الوحدات السكنية وإنذارهم بانه في حالة عدم الالتزام سيتم فسخ التعاقد معهم وتكليف شركات جادة بدلا منها.
 
 كما حرص المحافظ علي تفقد جراج هيئة النظافة بصفط اللبن للوقوف على الحالة العامة للمعدات والتأكد من أنه تم الدفع بمعدات النظافة اليومية بقطاعات النظافة ببولاق الدكرور.
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع ترعة عبد العال 1 الجارى رصفه وتطويره بطول 3 كم موجها بضرورة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة فى أسرع وقت ممكن كما تفقد سوق زنين الحصاري والاطمئنان علي البائعين والتنبيه عليهم بالالتزام بالمسطحات المرخصة لهم .
 
رافق المحافظ اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة و المهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والعميد إيهاب رشاد رئيس حي بولاق الدكرور واللواء هانى العناني رئيس حي العجوزة .
 
محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة (2)
محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة 

محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة (3)
محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة 

محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة (4)
محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة 

محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة (1)
محافظ الجيزة خلال جولة لتفقد معدات النظافة 

محافظ الجيزة خلال جولة ببولاق (2)
محافظ الجيزة خلال جولة ببولاق 
 

محافظ الجيزة خلال جولة ببولاق
محافظ الجيزة خلال جولة ببولاق

 


محافظ الجيزة

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النظافة

بولاق

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