اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعلق العمل بمكاتب خدمة المواطنين ويقتصر التواصل إلكترونيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:29 م
محافظ الجيزة يعلق العمل بمكاتب خدمة المواطنين ويقتصر التواصل إلكترونيا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرار بتعليق العمل بمكاتب خدمة المواطنين، ومنع التعامل مع المواطنين بشكل مباشر أو استلام طلبات ورقية أو شكاوى ورقية، والاكتفاء بتقديمها عبر البريد والموقع الإلكترونى للمحافظة وبوابة الشكاوى الحكومية والخط الساخن للمحافظة وغرفة العمليات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وأعلنت المحافظة عن طرق التواصل وهى من خلال البوابة الإلكترونية "www.giza.gov.eg" أو البريد الإلكترونى gizaportal@idsc.net.eg أو على الخط الساخن 114 أو أرقام غرفة العمليات للمحافظة 35863004 – 35869193 – 35869371 أو رقم السويتش 37794876 أو الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو صفحة المكتب الإعلامى للمحافظة على موقع فيس بوك.
 
كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.
 
 يأتي ذلك تنفيذا لقرار محافظ الجيزة بإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة  إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.

خدمة المواطنين

الشكاوي

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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