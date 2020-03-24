اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: تطبيق الحظر غدا بكل حزم ومتواجدين بالشارع من الرابعة عصرا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:24 م
محافظ الإسكندرية: تطبيق الحظر غدا بكل حزم ومتواجدين بالشارع من الرابعة عصرا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أنه سيتم تطبيق نظام حظر التجوال فى أول أيام التطبيق وفق التعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، ووفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الجهات المعنية من الأمن والشرطة ورؤساء الاحياء سوف يتواجدون فى الشارع اعتبارا من الساعة 4 ونصف عصرا، وسيتم التطبيق بكل حزم على المحلات بالكامل فى تمام الساعة 7 مساء ، مع السماح لسيارات الاغذية والادوية بالمرور والفئات التى تم إستثنائها من الحظر وفق تعليمات رئيس الوزراء

و حول الاجراءات الاحترازية التى إتخذتها الاسكندرية لمواجهه انتشار الفيروس، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنة تم إتخاذ عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها،  تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق بعد الساعة 7 مساء، مواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية

كما تم اصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنية، متابعة أعمال رفع القمامة و مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء

 

 

 

 

 


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