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محافظ أسيوط: إطلاق خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:16 م
محافظ أسيوط: إطلاق خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط- ضحا صالح

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف الجهود لتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتأكيد على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة الجامعية والصحة والتأمين الصحي وتوفير جميع المستلزمات الطبية، لافتًا إلى تخصيص رقم وخط ساخن لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين والرد عليها وخاصة المتعلقة بفيروس الكورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد 19" وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمديرية بعمل خط ساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان ( 105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية .

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه .

 

 


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