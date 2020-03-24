اليوم السابع
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محافظ أسوان يلغى اللقاء الأسبوعى للمواطنين ويستقبل الشكاوى إلكترونيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:15 م
محافظ أسوان يلغى اللقاء الأسبوعى للمواطنين ويستقبل الشكاوى إلكترونيا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة خدمة المواطنين باستقبال شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونياً عبر الواتس آب أو الشكاوى الواردة لمركز التطوير التكنولوجى وذلك من خلال عرضها مباشرة على المحافظ والذى يؤشر عليها ثم الرد على صاحب الشكوى أو الطلب فى أسرع وقت ممكن بعيداً عن التجمعات التى تشهدها لقاءات المواطنين أسبوعياً.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإختلاط والتعرض للعدوى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه بعد عرض بعض المشاكل التى وردت على الواتس آب الخاص بالمحافظ تمت الموافقة على صرف إعانة عاجلة لإحدى المواطنات بمركز نصر النوبة نظراً لظروفها المعيشية وقيامها بإجراء عملية جراحية حيث أنه ليس لها مصدر دخل سوى معاش والدها المتوفى ، وهو الذى توازى مع الموافقة على تخصيص وحدة سكنية فى الإيواء العاجل بإسكان الأولى بالرعاية لإحدى السيدات التى ليس لها عائل ولا سكن ولديها 4 أبناء.

وكشف اللواء أشرف عطية بأنه وافق على نقل موظفة من مديرية التضامن الإجتماعى إلى الوحدة الإجتماعية بقرى كركر نظراً لظروفها الصحية الصعبة ، بجانب تشغيل شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ 5 % وذلك بأعمال خفيفة تتناسب مع حالته بمشروع النظافة بكوم أمبو ، بالإضافة إلى دراسة الموارد البشرية لإعادة إحدى المواطنات إلى العمل بعد فصلها حيث كانت تعمل بنظام اليومية وانقطعت عن العمل بعد الزواج ، ثم انفصلت عن زوجها وتعرضت لظروف معيشية صعبة.

وشدد على ضرورة متابعة الشكاوى المرسلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الخط ساخن والرد عليها إلكترونياً ووجه أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالتواصل الجماهيرى المباشر مع هموم وإحتياجات المواطن البسيط من خلال الواتس آب وأيضاً النزول للشارع للتفاعل السريع مع المشاكل اليومية مع تأجيل عقد لقاءات المواطنين ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


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