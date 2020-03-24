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لمكافحة إنتشار كورونا..

مجلس مدينة القرنة يفض"سوق الثلاثاء" الأسبوعى غرب الأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:26 ص
مجلس مدينة القرنة يفض"سوق الثلاثاء" الأسبوعى غرب الأقصر إلغاء سوق الثلاثاء الأسبوعى بالقرنة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تجمع عدد من الباعة والمواطنين لإقامة فعاليات "سوق الثلاثاء" الأسبوعى لبيع السلع والمواشى وغيرها للمواطنين، وذلك بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء و محافظ الأقصر بإلغاء التجمعات والأسواق الأسبوعية، ضمن الخطط الوقائية والإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بمصر.

وإنطلق على الفور رجال مجلس مدينة القرنة للسيطرة على الوضع وإلغاء السوق الأسبوعى المقرر له كل يوم ثلاثاء، وتم البدء فعلياً منذ دقائق فى إلغاء السوق لمخالفة البائعون والأهالى لقرار محافظ الأقصر الصادر مؤخراً، وجاءت تلك الحملات تنفيذاً لقرار إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على التكليفات الواردة اليوم، عقب ظهور عدد من الأسواق المخالفة وضرورة تطبيق القرار عليها بكل قوة.

وكان قد ألغى رجال مجلس المدينة غرب الأقصر، سوق قرية البعيرات بالبر الغربى وذلك عقب تنظيمه من قبل الأهالى، حيث خرجت حملة من قبل رجال مدينة القرنة بقيادة حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبي رئيس المجلس والقيادات التنفيذية، ونجحوا فى إلغاء السوق لمكافحة انتشار "فيروس كورونا" بمصر، وبعد الإنتهاء من أعمال إلغاء السوق بمدينة القرنة من قبل رجال مجلس المدينة وفضه بالكامل، وإخلاء كافة البائعين والتجمعات من كافة المناطق المحيطة بالسوق تماماً، قام عدد من شباب قرية البعيرات بالجهود الذاتية بعمل مبادرة لرش وتعقيم مكان السوق بالكامل للتأكيد على رفضهم لتلك الممارسات وكذلك التجمع لمواجهة إنتشار "فيروس كورونا" بالمنطقة تماماً.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020 ولمدة 15 يوماً، وشملت قرارات المحافظ بالأقصر لمكافحة كورونا، إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهى و"الكافيهات" ومصادرتها فوراً، وعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم من مغادرة آخر سائح ، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيداً لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الأخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبة انها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفاً، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.

1 البائعون يقيمون سوق الثلاثاء الأسبوعى غرب الأقصر
1 البائعون يقيمون سوق الثلاثاء الأسبوعى غرب الأقصر

 

2 مجلس المدينة يبدأ فض السوق لمخالفته قرار المحافظ
2 مجلس المدينة يبدأ فض السوق لمخالفته قرار المحافظ

 

3 فعاليات إقامة سوق الثلاثاء بالقرنة بالمخالفة للقرارات
3 فعاليات إقامة سوق الثلاثاء بالقرنة بالمخالفة للقرارات

 


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