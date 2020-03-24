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متى يجب استخدام الكمامة؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:10 ص
متى يجب استخدام الكمامة؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب كمامة - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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تتبادر العديد من الأسئلة حول مدى فعالية ارتداء الكمامة في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا القاتل، لذلك نوهت منظمة الصحة العالمية من خلال حسابها للمكتب الإقليمي بشرق المتوسط، بأنها ضرورية لمقدمي الرعاية الصحية اللذين يتعاملون مع مرضى كورونا، والأشخاص التي تظهر عليهم الأعراض.

وأوضح المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عبر حسابه بموقع تويتر:"يجب على مقدمي الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع مرضى #COVID19 في المرافق الصحية ارتداء الكمامة".

حساب المكتب الإقليمى للصحة العالمية فى الشرق المتوسط
حساب المكتب الإقليمى للصحة العالمية فى الشرق المتوسط

وأضاف "الكمامة مهمة أيضًا للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو الذين يقدمون لهم الرعاية. قد يكون الاستخدام غير المسؤول للكمامات من الذين لا يحتاجون إليها ضارًا ويؤدى لعدم توافرها لمن يحتاجونها".

متى يتم ارتداء الكمامة
متى يتم ارتداء الكمامة

وأضاف من خلال إنفوجراف، حول متى ينبغي استخدام الكمامة، بانه لا ينصح بأن يرتدى الأصحاء كمامات وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد – 19 ، ووضرورة ارتداء كمامة إذا كنت تعانى من السعال أو العطس، والكمامة فعالية فقط عن استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولى وعند ارتداء كمامة يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت  أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

 

 


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