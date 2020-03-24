اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:19 م
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ما هو سر دوام المطهرات على اليدين؟ وهل أثبتت فاعليتها

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:30 م
ما هو سر دوام المطهرات على اليدين؟ وهل أثبتت فاعليتها معقمات اليدين
فاطمة ياسر

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المعقمات الغنية بالكحول، وأيضا الكلور المخفف بالماء، والجل المعقم الذى يقلل فرص الإصابة بالفيروس التاجي  كورونا، جميعها نصائح تم تداولها والهدف منها العناية والنظافة لكى لا يصاب المواطنون بالفيروس التاجي كورونا. ولكن في تعليمات منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت ضرورة غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية يعد من الحيل الجيدة الهادفة في التخلص والقضاء علي الفيروسات التي ربما توجد على أسطح اليدين أو الوجه.

معقم اليدين
معقم اليدين

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، أن استخدام معقم اليدين بشكل دائم ليس من الأمور المثالية في القضاء على الفيروس التاجي، وذلك يرجع إلى أنه لا يوفر حماية طويلة الأمد.

وأضاف التقرير أن جميع الأشخاص يذهبون للصيدليات لشراء معقم اليدين اعتقادا منهم  أنه يحميهم من الإصابة، ولكن هذا ليس بحقيقة، فاستخدام معقمات الديدن الغنية بالكحول بنسبة عالية يعد من الخيارات الجيدة في حالة عدم تواجدك في المنزل، أو عدم توفير ماء سارية صابون، ولكنه يعد حلا مؤقتا.

وأشار التقرير إلى أنه بناء على توصيات المنظمات الرائدة مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والتي تشير إلى أن أفضل الطرق للوقاية من الفيروس التاجي كورونا، هوغسل يديك في الحوض بالماء والصابون هو في الواقع الخيار الأفضل والأول.

غسيل اليدين
غسيل اليدين

كما أكد التقرير أن المطهرات والمعقمات اليدين التى تحتوى على الكحول بديلاً مناسبًا للصابون والماء، في حالة عدم توفير الماء والصابون، حيث يقوم معقم اليدين بقتل كل ما هو على اليدين في اللحظة نفسها، ولكن إذا لمست شيئًا آخر ملوثًا فأنت بحاجة إلى تنظيف يديك مرة أخرى، فأنت لا تتخلص من البكتيريا أو الفيروسات بالمعقم أن تقضي علي جزء منها بشكل مؤقت فقط، ولكن استخدام الماء والصابون يجعلك تقضي عليها بشكل سريع والتخلص منها.

وأخيرا نصح التقرير بضرورة الاهتمام بتعقيم اليدين عن طريق غسلها هي والوجه جيدا بالماء والصابون، وفي حالة عدم توفير ماء صابون يمكنك استخدام معقم اليدين، وعليك اختيار واحدًا يحتوى على 60٪ من الكحول على الأقل، وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بضرورة تغطية جميع أسطح يديك وافركها معًا حتى تشعر بالجفاف.


معقمات اليدين

هل معقمات اليدين فعالة

نصائح عند استخدام معقمات اليدين

كورونا نيوز

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