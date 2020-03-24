اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:28 م
خالد صلاح
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مؤشر: انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو في مارس مع انتشار كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:49 م
مؤشر: انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو في مارس مع انتشار كورونا منطقة اليورو
رويترز

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تراجعت بشكل حاد في مارس  مع الانتشار الكاسح لوباء فيروس كورونا في أنحاء أوروبا والعالم مما أثار الفوضى وأجبر المتاجر والمطاعم والمكاتب على الإغلاق.
 
وهبطت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى مستوى منخفض قياسي هذا الشهر عند 31.4 مسجلة أكبر تراجع في شهر واحد وبفارق كبير منذ بدء إجراء هذا المسح في منتصف 1998 ومقارنة مع 51.6 في فبراير.
 
وجاءت القراءة أقل من كل التوقعات في استطلاع لرويترز كان المتوسط فيه 38.8.
 
وسجلت كل المؤشرات الفرعية في المسح قراءة دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وشهد مؤشر الأعمال الجديدة تراجعا حادا إذ انخفض إلى 29.5 من 51.2 في فبراير.
 
وانكمشت أنشطة قطاع الخدمات المهيمن على التكتل بأكبر وتيرة في تاريخ المسح الذي يزيد عن عشرين عاما.
 
وهوى مؤشر مديري المشتريات للقطاع مسجلا 28.4 من 52.6، بما يقل عن كل التوقعات في استطلاع رويترز.
 
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 39.5 من 48.7 وهو مستوى لم يسجله منذ أبريل 2009

منطقة اليورو

فيروس كورونا

كورونا

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