اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا: الزموا بيوتكم .. نحن غير قادرون على مجابهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:12 م
ليبيا: الزموا بيوتكم .. نحن غير قادرون على مجابهة فيروس كورونا حفتر
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسى، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تضع فى أولوياتها فيروس كورونا من أعلى الأمراض فتكا وأخطرها في هذه المرحلة.

وقال الحاسى فى مؤتمر صحفى، لعرض التقرير الرابع للجنة، إنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس هو 323 ألفا و930 حالة وعدد الوفيات 14 ألفا و510 حالات، وأن إقليم شرق المتوسط التى تعد ليبيا جزءا منه وصل عدد الإصابات المؤكدة فيه 25 ألفا و375 إصابة، و1741 حالة وفاة.

ولفت الحاسى إلى أن ليبيا توجد بها 4 حالات اشتباه إصابة بالفيروس، واحدة فى طبرق، و3 أخرى فى مدينة البيضاء، وهم تحت الفحص البيولوجي، وأنه خلال الساعة 12اليوم من المقرر استلام نتائج عيناتهم.

وتابع: "اللجنة الطبية الاستشارية التي أوكل لها المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي مسؤولية مكافحة وباء كورونا هي لجنة استشارية تعطي توصيات علمية للجنة العليا، والتي يعتمد تنفيذها على إمكانايات الدولة"، ضاربا مثالا باتخاذ قرار بحظر التجوال الكلي والذي تغير إلى حظر جزئى أمس ليكون من 3 مساء حتى 7 صباحا.

وأوضح أن اللجنة الاستشارية أعطت توصياتها للجنة العليا أن ليبيا لن تستطيع الوقوف أمام ذلك الفيروس الجائحة بقلة الإمكانيات، وذلك مهما كان عدد الأسرة التى أعدت وغرف العناية المركزة التى تم تجهيزها وأن الطريقة الوحيدة والمثلى لليبيين فى هذه المرحلة هى الوقاية لأنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن.

وشدد على أن توصيات اللجنة هي بقاء الناس جميعا في بيوتهم، وأن سبب تغيير حظر التجوال من كلي إلى جزئي هو مراعاة القائد العام لتغطية احتياجات المواطنين الإنسانية، ناصحا المواطنين بعدم الخروج إلا لأسباب قوية


ليبيا

أخبار ليبيا

كورونا

فيروس كورونا

الوفيات المصابون بكورونا

عدد وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ممثل الصحة العالمية: ابعدوا عن الشيشة مناخ مناسب لانتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:49 م

علاقة أسرية أفسدتها السياسة..الإندبندنت:ستانلى جونسون والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب جواز سفر فرنسى للحفاظ على علاقاته مع أوروبا بعد "بريكست" رغم موقف بوريس..ويتحداه فى قرار الإغلاق بسبب كورونا: سأذهب إلى الحانة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:45 م

الرئيس الفلسطينى يرسل اقتراحًا للأمم المتحدة لبحث أزمة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:43 م

حارس أتالانتا أحدث ضحايا فيروس كورونا فى إيطاليا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة