لهذه الأسباب يمكن الاعتماد على الهاتف المحمول لتنفيذ سياسة العمل من المنزل

كتبت هبة السيد

هجوم كثيف من المواطنين على الاشتراك بخدمات الإنترنت الأرضي ADSL بالمنازل، لتنفيذ سياسة العمل من المنزل وهو ما ساهم فى زيادة قوائم الانتظار بالنسبة للشركات مقدمة الخدمة و التى تعمل ليل نهار لحل الأمر لاسيما مع وجود مناطق لا يوجد بها إمكانية لتوصيل الخدمة، فيما علق مسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات بهذا الشأن إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اصدرت قرار بمنح العميل 30 ضعف الرصيد المشحون بخدمات الهاتف المحمول لحل هذا الأمر وهو ما يساعد الطلبة و أيضا العملاء الذين ليس لديهم إنترنت منزلى أو من يقومون بالتعاقد على الخدمة حاليا من إنجاز أعمالهم لحين توصيل الخدمة.

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عدة أيام، بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر 2019 مقارنة ب 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.

وأشار التقرير الذي حصل عليه " اليوم السابع "، الي ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول البالغ عددهم نحو 95مليون اشتراك إلى نحو 45.25% في نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 40.60% في أكتوبر 2019 و 36.58% في نوفمبر 2018.