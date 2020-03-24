اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:02 م
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لمستثمرى البورصة.. لو شارى سهم طلعت مصطفى "أنت مش خسران"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:47 م
لمستثمرى البورصة.. لو شارى سهم طلعت مصطفى "أنت مش خسران" هشام طلعت مصطفى

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إذا كنت مستثمر جديد بالبورصة أو مستثمر حالى، ففى ظل التباين الكبير فى أداء البورصة المصرية صعوداً أو هبوطاً ينصح بالاستثمار فى الأسهم الدفاعية، وهى الأسهم التى توفر توزيعات أرباح مستمرة ومكاسب ثابتة بغض النظر عن حالة سوق الأوراق المالية، كما أنها فى أوقات التراجعات الكبيرة تحقق أداء أفضل من السوق، ولذا لن تحقق من الاستثمار بها خسائر ضخمة أو على الأقل ستحافظ على رأس مالك.

هشام طلعت مصطفى (1)

ويتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المتداول في البورصة المصرية تحت رمز TMGH، قائمة الأسهم الدفاعية بالبورصة، سواء للمحافظ المالية للأفراد أو المؤسسات، ويظهر ذلك مع تماسك السهم خلال جلسة تداول اليوم، والتى شهدت موجة جني أرباح سريعة بعد الارتفاعات القياسية التي خلال الثلاثة جلسات الماضية، إلا أنه حافظ على مستواه فوق 5 جنيهات مجددا، وأنهى تداولاته عند 5.41 جنيه، وسط تداولات قيمتها 24.58 مليون جنيه، عبر 4.54 مليون سهم تنم تنفيذها على نحو 934 صفقة بيع وشراء.

هشام طلعت مصطفى (2)

ولا يتميز سهم مجموعة طلعت مصطفى فقط بتصدره قائمة الأسهم الدفاعية، بل أنه السهم المفضل لدى المؤسسات المالية الكبرى، بدليل أنه فور إعلان البنك المركزي عن رصد بنكي الأهلى ومصر 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم القيادية، دخلت قوى شرائية عززت من صعود السهم الذي وصل لأفضل سعر جاذب على الشراء خلال السبعة سنوات الماضية، عند مستوى 4.47 جنيه، مما يعكس أن المؤسسات المالية تفضل الاحتفاظ بأسهم المجموعة ضمن الأسهم الدفاعية التي تعزز مكاسب المحافظ المالية وقت الأزمات.

 

وواصل السهم صعوده في أعقاب خطة انقاذ البورصة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنحو 20 مليار جنيه، ليواصل تصدره نشاط السوق، حيث تتسق تحركات السهم مع المؤشر العام للبورصة، مما يعد مؤشرا على الوزن النسبي لأسهم المجموعة، المشمولة بعدد من المشروعات التي تعزز المركز المالي، ومن ثم صافي الأرباح السنوية.

 

وتتميز مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأداء مالى قوى، يظهر فى قوائمها المالية الأخيرة، والتى كشفت عن تحقيق إيرادات بلعت 11.7 مليار جنيه فى عام 2019 بنسبة نمو 7%، وصافى ربح بلغ 1.87 مليار جنيه بنسبة نمو 10% عن العام السابق.

 

 
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هشام طلعت مصطفى

طلعت مصطفى

البورصة

بنوك

استثمار

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