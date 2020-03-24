لمرضى السكر.. عشان تحمى نفسك من فيروس كورونا 6 نصائح للوقاية

كتبت نهير عبد النبى

من يعانون من ضعف فى الجهاز المناعى هم الأكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا، لذلك مريض السكر يجب أن يأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا، نظرا لضعف الجهاز المناعى عنده، ويقدم اليوم السابع نصائح لمريض السكر للوقاية من العدوى وفقا لما ذكره موقع diabetes

1: ينصح مرضى السكر بعدم الاختلاط أو الزيارات العائيلة والتواجد فى الأماكن الزدحمة وذلك لوقايتهم من العدوى.

2:يجب على مريض السكر تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة، كما ينصح بقياس نسية السكر يوميا.

3:ينصح بغسل اليدين دائما بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية ، فهى من أبرز طرق الوقاية التى يجب علينا اتباعها.

4:التغذية السليمة لمرضى السكر من ابرز طرق الوقاية وتعزيز صحة الجهاز المناعى، لذلك يجب ان يمتنع مريض السكر عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات الهامة لصحة الجهاز المناعى.

5:السوائل الطبيعة تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من فيروس كورونا، لذلك ينصح من الاكثار من تناول السوائل الطبيعية وخصوصا الزنجبيل والينسون.

6:يجب على مريض السكر تجنب التوتر والقلق والضغط النفسى الذى يؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعى.