لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين عقارا بشمال الجيزة بعد تهدم أحد أسقفها

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة سقوط جزء من سقف الشقه رقم 49 بالبلوك رقم 3 من بلوكات منطقة عزيز عزت بحي شمال الجيزة والتى أفادت بعد المعاينة على الطبيعة بتعدى بعض سكان البلوك ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور ، بالإضافة إلى بناء جزء إضافى للعقار من الناحية القبلية دون إتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسى السليم لربطه مع هيكل البلوك والتى كان السقف المنهار جزءاً منها مما أدى إلى وفاة مريم أشرف محروس والبالغة من العمر 21 عاماً وإصابة رحمة أشرف محروس والتى تم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الموظفين.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بسرعة عرض العقار علي لجنه المنشأت الأيله للسقوط للوقوف علي سلامته خاصه وأنه يحتوي علي 70 شقه سكنية حيث إنتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقى البلوك وذلك حفاظاً علي سلامة قاطنيه.

وأعلنت المحافظة عن اسفها لسقوط ضحايا جراء الحادث ، كما يتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة المتوفية مع تمنياته بالشفاء العاجل للحالة المصابة.

وكانت لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، إثر انهيار سقف عقار عليهم بمساكن ناصر فى منطقة إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان ن ولم يتم العثور على اى اشخاص آخرين، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بسقوط سقف عقار على مواطنين فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم والحماية المدنية الى المكان، لمعرفة ملاباسات الواقعة، وجمع المعلومات، وتبين وقوع انهيار جزئى بالعقار أدى الى صرع سيدة وإصابة شخصان، ونقلوا الى المستشفى.