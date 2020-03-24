اليوم السابع
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لجنة الصحة بالصين: خطر انتقال فيروس كورونا لا يزال قائما

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:11 ص
لجنة الصحة بالصين: خطر انتقال فيروس كورونا لا يزال قائما كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئول فى لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء، إن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج. وأضاف مي فنج، المتحدث باسم اللجنة، في إفادة صحفية "لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة".

وكانت قد ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ، وكانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ39 الوافدة الجديدة، تم تسجيل 10 حالات في كل من بكين وشانجهاي على التوالي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانجدونج على التوالي، وحالتين في كل من مقاطعتي شاندونج وقانسو على التوالي، وحالة واحدة في كل من تشجيانج وخنان وبلدية تشونجتشينج على التوالي. وتم الإبلاغ عن 353 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الأحد، وفقا للجنة.

 

 


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كورونا

اصابات كورونا

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