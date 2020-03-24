اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:21 م
خالد صلاح
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لبنان: الإجراءات المتشددة لمواجهة كورونا ساهمت بإلتزام اللبنانيين المنازل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:08 م
لبنان: الإجراءات المتشددة لمواجهة كورونا ساهمت بإلتزام اللبنانيين المنازل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
أ ش أ

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
 
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذى يقتضى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر فى هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.
 
وشدد دياب، وفقا لما نقلته وزيرة الإعلام اللبنانية - على ضرورة البحث عن طريقة لمساعدة اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وهم فى بيوتهم، والنظر فى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.
 
وأضاف رئيس الحكومة أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعى والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعى والفحص الفنى للسيارات وغيرها.
 
وذكرت وزيرة الإعلام اللبنانية أن اجتماع الحكومة انتهى إلى إعداد مشروع قانون لعدم فرض ضريبة القيمة الماضية لمدة 6 أشهر بالنسبة للهبات المقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.
 
كما تضمنت مقررات جلسة الحكومة تخفيض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الإنترنت وشركات نقل المعلومات، وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات لمشتركيها فى ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا، وبحث سبل تقديم المساعدات العينية والمادية للطلاب اللبنانيين خارج البلاد عبر وضع خطة مساعدة اجتماعية لهم.
 

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كورونا

فيروس كورونا

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