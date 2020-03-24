اليوم السابع
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لأول مرة منذ 10 سنوات النصر للأسمدة تتحول للربحية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 ص
لأول مرة منذ 10 سنوات النصر للأسمدة تتحول للربحية حمدى جابر
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس حمدى جابر ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انه لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ستتحول الشركة للربحية العام المالى المقبل .
 
أضاف حمدى جابر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تبلغ 10 ملايين جنيه العام المالى 2020-2021، لافتًا أن التحول للربحية نتيجة جهود كبيرة فى الإنتاجية والتصدير بجانب دعم الشركة القابضة لنا.
 
أشار جابر أن الشركة قلصت الخسائر خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو 20 مليون جنيه ، فى حين كانت قيمة الخسائر  العام المالى الماضى نحو  153.6 مليون جنيه ، موضحا أن الشركة تعرضت لظروف حالت دون التحول بنهاية العام الجارى لتحقيق ربحية .
 
وأضاف انه سيتم عقد الجمعية العامة للشركة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة الكيماوية لاعتماد الموازنة بحضور وليد محمد الرشيد وأسامة مهدى العضوين المنتدبين ، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
 
ووفق المؤشرات المالية حققت الشركة خسائر بلغت 153.6 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 189.7 مليون جنيه .
 
وكشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للأسمدة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه تم تخفيض خسائر الشركة السنوية بنحو 36.1 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 ، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.النصر للاسمدة ، حمدى جابر ، قطاع الاعمال العام ، الأسمدة ، القابضة الكيماوية

النصر للاسمدة

حمدى جابر

قطاع الاعمال العام

الأسمدة

القابضة الكيماوية

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