كيف نحمى أنفسنا فى المنزل من فيروس كورونا؟ 4 إجابات من أفضل المتخصصين

كتب بيتر إبراهيم

مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد، أغلقت الولايات المتحدة المدارس والشركات غير الضرورية والتجمعات الجماعية المحظورة، وهذا يترك معظمنا في المنزل، لكن الكثير منا يعيش في أماكن قريبة مع أشخاص آخرين.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، سألنا خبراء الصحة العامة من مدرسة UNLV للصحة العامة كيف يمكن للناس حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد في هذه المواقف.

1. كيف نحمي أنفسنا من بعضنا البعض؟

تكمن الفكرة وراء التباعد الاجتماعي في خلق الانفصال الجسدي الذي يقلل من خطر إصابة كل فرد.

وعلى الرغم من أن البقاء في المنزل للحد من الاتصال بالآخرين أمر مباشر، إلا أن جهات الاتصال الخاصة بك ليست محدودة حقًا إلا إذا كنت تعيش بمفردك.

وإذا كان هناك شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة في منزلك، فيجب أن يتصرف أفراد الأسرة الآخرين كما لو كانوا معرضين لخطر الإصابة بهذا الشخص.

يجب أن يحدوا من الاتصال المباشر بالشخص المعرض للخطر قدر الإمكان وأن يغسلوا أيديهم قبل أي اتصال ، تمامًا كما يفعل أخصائي الرعاية الصحية.

يجب على أفراد العائلة الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة الحفاظ على انفصال ستة أقدام عن أفراد الأسرة الآخرين عند الإمكان.

2. ماذا لو تعرض شخص ما في منزلي لفيروس كورونا؟



لمجرد تعرضك شخص لا يعني أنك ستمرض، الغرض من الحجر الصحي الذاتي هو إبقاء الأشخاص المعرضين بعيدًا عن الأشخاص الجيدين حتى لا يمرضون إذا مرضوا.

قبل إغلاق المدارس والشركات ، بقي شخص يخضع للحجر الذاتي في المنزل بينما كان باقي أفراد الأسرة يمارسون حياتهم الطبيعية.

ونظرًا لأن الجميع يقيمون في المنزل الآن، فقد تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في الاتصال الوثيق مع شخص تعرض لحالة معروفة من فيروسات التاجية.

الطريقة الصحيحة لغسل يديك؟

قد يتمكن الأشخاص المصابون من نشر الفيروس قبل أن تبدأ الأعراض، لكن الخبراء لا يعرفون حتى الآن مدى احتمالية إصابتهم بالآخرين ومتى يصبحون معديين.

وهذا هو السبب في أنه من المهم أن يحد الشخص المكشوف من الاتصال بالآخرين في أسرته.

وبينما لا يحتاج أفراد الأسرة الآخرون إلى القيام بأي شيء على وجه الخصوص ، يجب على الأشخاص الخاضعين للحجر الذاتي القيام بما يلي:

تدرب على الابتعاد الاجتماعي مع أفراد الأسرة الآخرين ، مما يعني البقاء على بعد ستة أقدام على الأقل، وإذا كان ذلك ممكنًا ، فابق في غرفة منفصلة.

ممارسة النظافة الجيدة وغسل أيديهم بانتظام.

تجنب مشاركة الأدوات المنزلية أو أدوات الطعام.

نظف الأسطح عالية اللمس، بما في ذلك هاتفك وأجهزة التحكم في الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد ومفاتيح الإضاءة والصنابير ومقابض المرحاض بانتظام.

ولكن انتبه إلى استخدام مواد كيميائية قوية في أماكن مغلقة ، لأن المواد الكيميائية المستخدمة بشكل غير صحيح يمكن أن تسبب تهيج العين أو الحلق أو مشاكل في التنفس.

وإذا لم يصاب الشخص بالمرض في غضون 14 يومًا من التعرض، فقد مر الخطر ولم يعد الشخص بحاجة إلى الحجر الصحي الذاتي.

3. واحد منا مريض. ماذا أفعل الآن؟

إذا كان عليك الاعتناء بأحد أفراد الأسرة المرضى ، فيجب عليك أيضًا حماية نفسك، فهناك أشياء إضافية يمكن لكليكما القيام بها لحماية صحتك:

اعزل المريض عن الآخرين في المنزل في غرفة منفصلة إن أمكن.

احرص على رعاية فرد واحد من العائلة لذلك الشخص ، مما يقلل من المخاطر التي يتعرض لها أفراد الأسرة الآخرون.

بالإضافة إلى كل من يمارس غسل اليدين بانتظام ، يجب على مقدم الرعاية غسل أيديهم بعد أي اتصال مباشر بالشخص المريض.

يجب على الشخص المريض تغطية فمه وأنفه بمنديل عند السعال أو العطس ، ثم التخلص منه.

لا تشارك أدوات منزلية أو أدوات طعام.

إذا سمح الطقس بذلك ، افتح النوافذ لزيادة التهوية.

4. ماذا لو لم أستطع القيام بهذه الأشياء؟

يمكن لأي شخص القيام بالعديد من هذه الإجراءات ، مثل غسل اليدين والتنظيف، حتى إذا كان العديد من الأشخاص يعيشون في منزل صغير.

وفي حين أن وضع قريب مريض في غرفة منفصلة أمر مثالي ، فقد لا يكون خيارًا في مساحة صغيرة.

وفي هذه الحالة ، يجب أن يبقى المريض على بعد ستة أقدام على الأقل من الجميع، ويجب على الشخص المريض ارتداء قناع.