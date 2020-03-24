اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية وصحتنا النفسية خلال فترة الحظر المنزلى؟..فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:34 م
كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية وصحتنا النفسية خلال فترة الحظر المنزلى؟..فيديو الحجر المنزلى - فرنسا
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعانى جميعا بحالة من الملل الذي يسيطر علي الأجواء بسبب العزل المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، ولابد أن نحافظ على طاقتنا الإيجابية وصحتنا النفسية خلال تلك الفترة وعدم العصبية والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة. 

نشر الاتحاد الدولى لجمعيّات الصّليب والهلال الأحمر فى الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر حسابه بموقع تويتر، عدد من النصائح من ضمنها ضرورة الحصول على المعلومات حول فيروس كورونا من مصادر موثوقة والتزام روتين يومى، بالإضافة إلى الإبقاء على تواصل مع احبائك، وضرورة الضحك و الفرح حيث أنهم أهم دواء للتخلص من القلق، بالإضافة إلى ممارسة هواية مهما كانت.

وعلق الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط :" كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية وصحتنا النفسية خلال فترة الحظر المنزلي؟.

1
 
 

1- استق المعلومات حول فيروس كورونا من مصادر موثوقة

٢- التزم روتين يومي.

٣- ابق على تواصل مع احبائك.

٤- اضحك. الفرح أهم دواء للتخلص من القلق، مارس هواية مهما كانت.

من جانب آخر، أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى أكثر من 18 ألف وفاة بالفيروس فى العالم وكانت سجلت السلطات الفرنسية 240 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 1,100، حسبما نشرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

كما سجلت السلطات الصحية فى إيطاليا اليوم الثلاثاء 743 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 شخصاً، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، وكان رئيس الجهاز المسئول عن جمع بيانات فيروس كورونا فى إيطاليا، اليوم الثلاثاء، أكد إن عدد حالات الإصابة هناك قد يكون أعلى عشر مرات من الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألف حالة، وكشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصا بالفيروس خلال شهر تقريبا مما يعنى أن إيطاليا البلد الأكثر تضررا من المرض فى العالم حيث اقترب عدد المتوفين بها جراء الإصابة بالفيروس من مثلى العدد فى الصين التى ظهر بها المرض فى نهاية العام الماضي، لكن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعنى أن آلاف الحالات لا تكتشف.


العزل

كورونا

فيروس كورونا

الصحة النفسية

كورونا نيوز

كوورنا مصر

كورونا في مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

اعراض كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية: عقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة الملك سلمان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:19 م

"استئناف القاهرة" تعلق جميع جلسات محاكمها وتخصص دائرة واحدة لنظر التجديدات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:20 م

خالد مجاهد: مصر من أعلى الدول التى بها نسب شفاء من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:17 م

أستاذ طب نفسي: الإفراط في الخوف من "كورونا" يؤدي إلى ضعف المناعة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:22 م

العراق: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السليمانية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة