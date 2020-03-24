كورونا يتسبب فى إغلاق أكبر مصانع شركة سامسونج بإنتاج سنوى 120 مليون هاتف

هند المغربي

أعلنت شركة سامسونج للهواتف عن إغلاق مصنعها المخصص للهواتف فى مدينة نويدا بشكل مؤقت، للحد من انتشار عدوى كورونا، استجابة لمطالب الحكومة الهندية وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأشارت سامسونج إلى أن المصنع المذكور، والذى افتتح فى صيف 2018، يعتبر أكبر مصنع لها لإنتاج الهواتف الذكية، وينتج سنويا أكثر من 120 مليون هاتف ذكي.

وأوضحت أن قرار الإغلاق المؤقت لهذا المصنع جاء استجابة لطلب الحكومة الهندية التى تتخذ جميع الإجراءات للحد من انتشار عدوى كورونا فى البلاد.

ومن جانبه قال رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة سامسونغ فى الهند "إن الشركة قررت إغلاق مصنع نويدا حتى الـ 25 من مارس الجارى، وتعليق عمليات التصنيع حاليا، وطلبت من موظفيها ومكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير فى جميع أنحاء الهند العمل من المنزل".